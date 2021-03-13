Дорого-богато: Настя Ивлеева потратила на свой день рождения более 130 тысяч долларов

Мы уже писали, что звезда тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева устроила грандиозную вечеринку по поводу своего 30-летия. На праздник, который состоялся в московском ресторане, пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие селебритис.

Сколько Ивлеева потратила на кибер-бароко пати, узнайте далее в материале.

Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Именинница выбрала местом проведения вечеринки культовый ресторан "Прага" в Москве. Именно там свое 30-летие отмечала Алла Борисовна.

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Алла Пугачева и муж Ивлеевой

Фото: instagram.com/family_143_forever

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В "Праге" есть три роскошных зала, аренда каждого, по информации от разных посетителей, стартует от 5-10 тысяч с человека.

Басков и Собчак на дне рождения Ивлеевой

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Но Ивлеевой пришлось потратиться не только на аренду места, но и на оформление залов, шоу и банкет. В одной из комнат Настя даже организовала казино.

Ивлеева, Милохин, Пугачева, Галкин и Собчак

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Вероятно, что вип-вечеринка обошлась имениннице в более 130 тысяч долларов (примерно 10 миллионов рублей).

Но эта сумма может быть куда выше, учитывая, что ранее Ивлеева сама себе купила шикарный автомобиль Lamborghini Aventador.