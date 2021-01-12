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Дорогу красному: как носить самый трендовый цвет 2021 года

12 января, 18:51

Инна Петрова

Мы подсмотрели за стритстайл блогерами и моделями

В списке самых популярных и трендовых цветов 2021 года, кроме серого и желтого, также есть красный. Это достаточно смелый цвет, который, тем не менее, можно удачно использовать в повседневных образах.

Сегодня мы рассказываем, как и с чем носить красный, на примере стритстайл моды и последних показов известных брендов.

Красный – как деталь

В показах Miu Miu, Tod's и Balmain сезона 2021 красные элементы используются как яркий акцент. Уже сейчас можно носить красные колготы с любимым монохромным луком, либо разбавить образ аксессуаром – красной сумкой или красным широким поясом.

Tod's
Фото: GettyImages
Miu Miu
Фото: GettyImages

Красный – как основа

Мы сейчас не про total red аутфит. Используйте этот цвет как базу: платье либо костюм, водолазка либо блуза. Прелесть красного в том, что он хорошо сочетается с темными тонами, грубыми формами и сдержанным кроем, при этом идеально создает романтичный стиль.

Prada
Фото: GettyImages
Фото: Pinterest

Красный – как настроение

На самом деле, красным (лучше всего алым) в этом сезоне может быть все – целые аутфиты, брюки, юбки, пиджаки, верхняя одежда и даже обувь.

Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Не бойтесь экспериментов и носите красный с розовым или фиолетовым, с белым или черным, а можно со всеми цветами вместе.

Фото: Pinterest
Balmain
Фото: GettyImages
Versace
Фото: GettyImages

К слову, красный гармонично выглядит с синим, голубым, серым, бежевым, хаки и желтым цветами. Выбрав сочетание, которое наиболее подходит вашему стилю и вкусу, вы получите выигрышный и трендовый образ.

Не ждите весны и экспериментируйте с красными вещами уже сейчас!

Ранее мы вспоминали 20 образов из "Секса в большом городе", которые актуальны в 2021-м.

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