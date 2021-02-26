Друзья Петросяна о второй беременности молодой супруги юмориста : Любимое занятие – делать детей

В Сети стали появляться слухи о второй беременности молодой жены Евгений Петросяна Татьяны Брухуновой. Причиной слухов стало то, что супруга юмориста, которую недавно сравнили с Еленой Степаненко, начала носить мешковатую одежду. Сама пара никак не комментирует новость, а вот друзья юмориста готовы общаться с журналистами.

В комментариях изданию Собеседник друзья Петросяна намекнули, что слухи о пополнении в семье могут быть правдой.

"Я об этом ничего не слышал, но я уже давно говорил, что любимое занятие Евгения Петросяна – это делать детей! Но как я могу его за это осуждать?", – сказал друг юмориста Николай Лукинский.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова / Фото: instagram.com/bruhunova

Реклама

Юморист Александр Морозов уверен, что дети – хорошо. Они не могут быть минусом вне зависимости от возраста родителей.

" У такого талантливого человека, как Евгений Петросян, и дети будут рождаться талантливые! Чем больше у нас будет маленьких "Петросянчиков", тем лучше!" – сказал Морозов.

Стоит отметить, что и первую беременности Татьяна Брухунова не афишировала.

Напомним, Татьяна Брухунова – помощница Евгения Петросяна и его пятая супруга. Они поженились в декабря 2019 года. Пара воспитывает сына Вагана.

Ранее в Сети сравнили Татьяну Брухунову с дочерью Михаила Боярского.