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Дуа Липа стала самой влиятельной звездой по версии Time: что известно о певице

18 февраля, 18:50

Дарина Алексеева

На счету у певицы уже немало престижных наград

Журнал Time составил традиционный список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Несмотря на то, что год только начался, данный рейтинг показал "восходящих" звезд, которые набирают популярность и впечатляют своими достижениями и формируют будущее. Среди звезд первое место заняла 25-летняя британская певица албанского происхождения Дуа Липа.

В создании списка приняли участие герои Time 100, включая экоактивистку Грету Тунберг и молодую актрису Зендаю.

"Все в этом списке готовы войти в историю. И на самом деле, многие уже сделали", – заявил Дэн Максаи, редакционный директор Time 100.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Чем знаменита Дуа Липа?

Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году, но как певица заявила о себе еще ранее. С 14 лет она размещала каверы на песни популярных артистов на YouTube. И уже в возрасте 20 лет начала работать над своим дебютным альбомом на одном из лучших в мире звукозаписывающих лейблов – Warner Bros. Records. В том же году Дуа Липа выпустила два своих первых сингла, один из которых обрел большую популярность в Европе.

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Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом и вскоре стала саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

Певица уже бывала в Киеве. Например, в 2018 году она выступила на финале Лиги чемпионов в НСК "Олимпийский", а недавно сняла в Киеве свой новый клип.

Среди звезд в списке "людей будущего" по версии Time также есть:

Ранее Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

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рейтинг певица Time Дуа Липа

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