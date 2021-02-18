Дуа Липа стала самой влиятельной звездой по версии Time: что известно о певице

Журнал Time составил традиционный список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Несмотря на то, что год только начался, данный рейтинг показал "восходящих" звезд, которые набирают популярность и впечатляют своими достижениями и формируют будущее. Среди звезд первое место заняла 25-летняя британская певица албанского происхождения Дуа Липа.

В создании списка приняли участие герои Time 100, включая экоактивистку Грету Тунберг и молодую актрису Зендаю.

"Все в этом списке готовы войти в историю. И на самом деле, многие уже сделали", – заявил Дэн Максаи, редакционный директор Time 100.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Чем знаменита Дуа Липа?

Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году, но как певица заявила о себе еще ранее. С 14 лет она размещала каверы на песни популярных артистов на YouTube. И уже в возрасте 20 лет начала работать над своим дебютным альбомом на одном из лучших в мире звукозаписывающих лейблов – Warner Bros. Records. В том же году Дуа Липа выпустила два своих первых сингла, один из которых обрел большую популярность в Европе.

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Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом и вскоре стала саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

Певица уже бывала в Киеве. Например, в 2018 году она выступила на финале Лиги чемпионов в НСК "Олимпийский", а недавно сняла в Киеве свой новый клип.

Среди звезд в списке "людей будущего" по версии Time также есть:

бывшая девушка Бена Аффлека, актриса Ана Де Армас

звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор Джой

актер из сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж

звезда фильма "Тенет" Дэвид Вашингтон

актриса Флоренс Пью

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