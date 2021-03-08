Душевные поздравления с 8 Марта подруге: картинки, стихи и проза

Сегодня наступило 8 Марта – радостный весенний праздник всех женщин. В первую очередь обязательно поздравьте самых родных людей – маму, бабушку, дочку, сестру, племянницу. И конечно же, не забудьте о подругах. Сегодня.Lifestyle собрали для вас душевные, красивые, прикольные, веселые, милые поздравления и картинки с праздником 8 Марта, адресованные специально подругам.

Также смотрите наш весеннем календаре подарков, в котором вы найдете множество идей, презентов и сюрпризов, чтобы порадовать близких людей в день 8 Марта и другие весенние праздники.

Читайте также: С 8 Марта: прикольные поздравления и стихи

С 8 Марта: поздравления в стихах для подружки

***

Ой, подружка, как дела?

Я скучаю без тебя,

Очень крепко обнимаю,

С 8 Марта поздравляю!

Будь здорова ты всегда,

Счастлива и весела,

Никогда не унывай,

Про меня не забывай.

Знай, что я тебя люблю,

Дружбу нашу берегу.

С 8 Марта, подружки / Фото: Unsplash

Поздравления с 8 Марта подругам своими словами

***

Дорогие мои подружки, поздравляю вас с нашим женским днем! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!

Читайте также: 1 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Милое поздравление подруге с 8 Марта

***

Звенит прозрачная капель,

В лучах весны играя,

С Международным женским днем

Тебя я поздравляю!



Желаю счастья и добра,

Любви и позитива,

Пусть будет жизнь твоя светла

И, как весна, красива!

Подруги празднуют 8 Марта / Фото: Unsplash

Радостное поздравление с женским днем подружке в прозе

Реклама

***

Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!

Читайте также: Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

Лучшие пожелания в день 8 Марта для подруг

***

За дружбу, веру и терпенье

Тебе спасибо говорю.

На свете лучше нет подруги.

Тебя, родная, я люблю!



Пусть этот день, 8 Марта,

Наполнит радостью тебя.

Пусть так пройдет, как ты захочешь,

Любая сбудется мечта!



Судьба пусть счастьем озаряет,

В душе твоей царит покой,

В глазах веселый блеск сияет,

Любовь всегда будет с тобой!

Поздравления для подружек / Фото: Unsplash

С днем 8 Марта: поздравление подруге своими словами

***

Дорогая подружка, поздравляю с женским праздником нас с тобой! Желаю цвести и расцветать, улыбаться и радоваться, светить и озарять, любить и быть любимой, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача тебя не покидает. Пусть в душе всегда будет весеннее настроение!

Поздравления с 8 Марта любимой подруге в стихах

***

Поздравляю с чистым сердцем

С 8 Марта от души!

В теплом счастье отогреться

С наступлением весны.



Желаю радостных мгновений,

Любви красивой и большой.

Сиять здоровьем, и без сомнений,

Желаю жизни золотой.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?