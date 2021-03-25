Две новые работы принца Гарри: как теперь будет зарабатывать герцог Сассекский

Супруг Меган Маркл будет работать настартап в Кремниевой долине и в Институте по борьбе с фейк-ньюз

За последние сутки принц Гарри, который недавно рассказал о личной потере в книге, нашел сразу две работы. И обе из них очень близки герцогу Сассекскому. Как же будет зарабатывать супруг Меган Маркл на жизнь – рассказываем далее.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020 / Фото: Getty Images

Руководитель стартапа

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что принц Гарри станет руководителем американской стартап-компании в Кремниевой долине. Герцог Сассекский будет главным сотрудником по связям с общественностью BetterUp – компании по карьерному коучингу и психическому здоровью.

Его задача будет заключаться в том, чтобы планировать благотворительную деятельность, принимать стратегические решения по услугам компании и активизировать необходимый диалог о психическом здоровье.

"Я намерен помочь повлиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех отношениях", – объяснил свой выбор работы принц Гарри.

Но эта работа на самом деле более близка для принца, чем может показаться на первый взгляд. Герцогу Сассекскому с детства пришлось испытать психологические проблемы, включая трагичную гибель его матери. Плюс ко всему – принц Гарри около 10 лет служил армии и немало времени провел в Афганистане как диспетчер военных вертолетов и пилот.

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Меган Маркл и принц Гарри / Фото: скриншот

Борец с дезинформацией

Вторая работа, о которой сообщает Daily Mail – в Институте Аспена, который занимается борьбой с дезинформацией. Уж об этом принц Гарри знает не понаслышке. Герцог Сассекский был приглашен на должность как филантроп и основатель благотворительной организации Archewell и будет работать неполный рабочий день. Он один из 14 членов комиссии Института и будет периодически участвовать в заседаниях.

"Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом, – прокомментировал Гарри.

Работодатели не раскрывают заработную плату принца Гарри.

Ранее стало известно, когда на самом деле состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.