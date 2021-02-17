Двуглавый теленок-мутант принес фермеру 18 тысяч гривен

66-летний фермер Соморн Красесом из Таиланда выиграл в лотерею после того, как в его доме родился двуглавый теленок-мутант с двумя наборами репродуктивных органов и лишним ухом. Об этом сообщает издание Daily Star.

Мужчина сразу же отнес новорожденного к ветеринару, но животное скончалось через полчаса после появления на свет. Из-за серьезных деформаций теленок испытывал трудности при дыхании и был слишком слаб, чтобы питаться.

Фото: VIRAL PRESS

Хозяин был опечален его гибелью, но решил, что необычный зверь был подарком небес.

"Во сне я держал его на руках как своего внука. Дитя должно было принести мне процветание", – рассказал Красесом. В результате знамение сбылось: таец выиграл 20 тысяч бат (18,6 тысячи гривен) в лотерею.

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Видео: ViralPress

Соморн планирует сохранить тело теленка и воздвигнуть рядом с домом крошечный мавзолей для хранения его праха. Суеверные местные жители приходят к Красесому для поклонения – они верят, что это принесет им удачу.

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Напомним, это уже не первый подобный случай: в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, недоношенный теленок, которого считают "самым маленьким в мире", родился в США.