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Песню на "Евровидение-2021" от Украины будут выбирать Джамала и автор хитов Ротару

29 января, 17:05

Элина Пелешенко

В Сети уже раскритиковали состав жюри

В этом году Украину на "Евровидении " будет представлять группа Go_A. Песню, с котором группа поедет на международный конкурс выберет жюри.
В состав жюри вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии.
Группе Go_A необходимо будет предоставить несколько новых песен. С треком, набравшим наибольшее количество баллов жюри, группа поедет в Роттердам.

Жюри, которое выберет песню на "Евровидение-2021" / Фото: instagram.com/eurovision.ua

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Стоит отметить, что в Instagram не все оценили состав жюри. В комментариях можно увидеть негодование, почему нет Тины Кароль, Андрея Данилкое и почему выбирает жюри, а не слушатели.

"А где Тина Кароль?"," Где Андрей Данилко и Тина Кароль?" ,"Состав жюри просто ужас", – пишут в Сети.
Ранее мы рассказывали, что Go_A представили новую песню.

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