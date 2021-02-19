Джамала поделилась невероятно нежными фото с крошкой-сыном

Певица Джамала, которая рассекретила свой вес после вторых родов, опубликовала в Instagram очень трогательные и теплые фото со своим младшим сыном Селимом-Гираем.

На снимках артистка держит малыша на руках и крепко его обнимает. В описании к фото Джамала добавила текст своей песни "Вірю в тебе": "Одна за одною хвилі пройдуть. Як сонце над морем, освітлю твій путь".

Джамала с сыном Селимом-Гираем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

К слову, сегодня, 19 февраля, маленькому Селиму-Гираю исполнилось восемь месяцев.

Джамала с сыном Селимом-Гираем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Отметим, что у Джамалы есть старший сын, который родился в марте 2018 года – Эмир-Рахман.

Джамала с сыном Селимом-Гираем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На снимки отреагировала еще одна украинская певица и мама двоих детей – Светлана Тарабарова.

"Маленькое чудо", – написала она в комментариях к фото.

Скриншот: Instagram Джамалы

Напомним, ранее Джамала уже показывала в Сети маленького сына.