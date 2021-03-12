Джамала презентовала альбом из 8 лирических песен о любви к себе. Зашло с первой песни

Певица Джамала, которая поделилась нежным фото со своим маленьким сыном, выпустила новый альбом лирических песен под названием "Мы".

Артистка призналась, что этот альбом получился для нее очень личным. Через свои песни артистка хочет донести, что не нужно терять веры и стоит научиться принимать себя такими какими есть.

" Если бы меня попросили описать все песни одним предложением, я бы сказала так: "Любовь, сила, благодарность, вера и прощение". Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия и даже капелька разочарование.", – написала Джамала у себя в Facebook.

В альбом вошло восемь песен, среди которых трек "Вдячна" и дуэт с казахстанским рэпером Jah Khalib.

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Поклонники обрадовались новой работе певицы и уже в комментариях в YouTube оставили много положительных отзывов.

"Зашло с первой песни", "Музыка, за которую никогда не будет стыдно", "Искренняя музыка", – написали слушатели

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