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Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов

14 января, 17:00

Дарина Алексеева

Певица намерена попрощаться с "десяточкой"

После зимних праздников певица Джамала, которая ранее показала нежные фото с шестимесячным сыном, решила назвать подписчикам свой вес. Артистка в Instagram поделилась архивными фотографиями с отдыха на Бали, когда она весила на 10 килограммов меньше, чем сейчас.

Оказалось, что нынешний вес Джамалы – 69 килограммов и с этого момента она решила похудеть. Также артистка назвала в комментариях свой рост – 1, 67.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес – 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной "десяточкой"! Если интересно, буду делиться с вами своими успехами и новыми правилами", – написала певица.

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Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Впрочем, поклонники отметили, что Джамала и сейчас выглядит потрясающе.

Скриншот Instagram

Ранее Джамала показала своих подросших детей на отдыхе в Египте.

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