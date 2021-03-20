Джамала впервые показала лицо младшего сына Селима

Певица Джамала, которая недавно презентовала альбом из 8 лирических песен о любви к себе, показала, как выглядит ее младший сын Селим-Гирай. Видео с малышом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Лицо девятимесячного сына Джамала практически не показывает в соцсетях. Но на этом видео можно рассмотреть мальчика. В ролике также появились старший сын певицы Эмир и ее супруг.

Отметим, что у Джамалы есть старший сын, который родился в марте 2018 года, – Эмир-Рахман. Второй раз певица стала мамой в июне 2020 года.

Ранее Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов.