Джеджула показал новое фото с новорожденной дочкой и рассказал о ее первых днях жизни

25 февраля Андрей Джеджула стал отцом во второй раз – у телеведущего и его супруги Юлии Леус родилась дочь. Прошло всего несколько дней, а Андрей уже поделился первыми впечатлениями от нового статуса – отца дочери.

На своей странице в Instagram Андрей опубликовал милое фото с малышкой и рассказал о ее первых днях жизни.

"За этих три дня, невзирая на усталость, энергия прибывает, обострился слух, нюх и желание что-либо делать для твоего маленького человека. Я по легкому сапу, хрипу, рыку, ику, пуку, отрыжке и всему, чем может подавать знак доця, реагирую, подскакиваю и решаю проблемы!" – пишет Джеджула.

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula Реклама

Андрей также описал дочку, как "красивую и зеленоглазую" и поделился мыслями об отцовстве.

"Дети – это та прекрасная флешка с копией букета семейного генофонда и мощный винчестер, в который можно залить в процессе воспитания все знания, обычаи, умения и навыки…Дети и родители – это единственные люди, которые принимают друг друга такими, какими есть и любят не за что-то и не за то, что есть, а просто потому, что есть! Я воспитан так и хочу воспитать своих детей такими!" – делится Андрей.

Напомним, супруга Джеджулы после громкого скандала рассказала, общается ли с мужем и с кем будет воспитывать дочь.