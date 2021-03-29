Дженнифер Лопес назвали самой привлекательной знаменитостью за 40

В рейтинг также попали Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян

51-летнюю Дженнифер Лопес, которую сравнили с Альбиной джанабаевой, назвали самой привлекательной знаменитостью за 40. Такой опрос в сетях провела британская косметическая компания, говорится в сюжете "Сегодня" на телеканале "Украина".

Участие в голосовании принимали исключительно женщины. Они должны были выбрать на кого из звезд больше всего хотят быть похожими.

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Так, согласно опросу в ТОП-3 самых красивых селебритис, кроме Джей Ло, также попали 52-летняя актриса Дженнифер Энистон и телезвезда Ким Кардашьян, которой в этом году исполнится 41 год.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

На кого из этих трех знаменитых женщин вы бы хотели быть похожими? Дженнифер Лопес Дженнифер Энистон Ким Кардашьян Ни на кого из них

Ранее мы писали, что у Дженнифер Энистон появился таинственный возлюбленный.