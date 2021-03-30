Джиджи Хидид и Зейн Малик тайно поженились? Рассказываем, почему все так думают

Осенью 2020 года модель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Она родила девочку от певца Зейна Малика, отношения с которым у знаменитости начались еще в 2015 году. Теперь в сети обсуждают, что пара тайно поженилась.

Первой публично об этом заявила певица Ингрид Майклсон во время прямой трансляции на сайте Patreon. Исполнительница рассказывала о песне To Begin Again, над которой работала вместе с Маликом, проронила, что тот уже женат.

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик / Фото: Getty Images

"Зейн никогда не делает того, чего не хочет, и тот факт, что он взялся за эту песню, мне очень льстит. Он довольно замкнутый человек, а теперь еще и женат, воспитывает ребенка. Так что он всегда делает только то, что хочет", – сказала Майклсон.

Поклонников Зейна эта новость шокировала – в соцсетях они начали обсуждать, когда же Джиджи и Малик успели пожениться.

Скриншот: twitter.com/makhylisreinbow

"Я знаю, у нас не было ни единого шанса, но Зейн женат, так что наши мечты только что рухнули".

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Через несколько часов Ингрид Майклсон отказалась от своего заявления.

В Instastories она извинилась перед поклонниками звезды: "Я говорила о своей новой песне To Begin Again с участием Зейна в прямом эфире на Patreon, и я сказала, что он женат. Я была неправа. Он не женат. Фанаты Зейна, мне очень жаль, что я навлекла вас на эти американские горки эмоций. Я ошиблась. Он не женат. Извините".

Скриншот: twitter.com/PopCrave

Супермодель Джиджи Хадид и экс-участник One Direction Зейн Малик стали родителями в сентябре 2020 года. За время своих отношений они расставались и вновь сходились несколько раз.

Джиджи подтвердила, что они снова стали парой 14 февраля 2020 года, когда она назвала Зейна своим "Валентином" в посте в Instagram.

Ранее Джиджи Хадид рассказала, как 14 часов рожала дома.