Джилл Байден повторила образ Меган Маркл: знак поддержки или совпадение?

Знаменитости вышли на публику в похожих платьях от Oscar de la Renta

Первая леди США Джилл Байден скопировала образ Меган Маркл, которая сейчас ждет второго ребенка, повторив ее выход в свет в платье с лимонами от Oscar de la Renta. В таком наряде супруга президента США пришла на церемонию вручения наград для храбрых женщин International Women of Courage. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"В своей обычной жизни эти женщины сделали необычный выбор. На церемонии вручения наград International Women of Courage мы чествовали женщин-лидеров, которые борются за лучшее будущее для всех нас", – написала она под своим снимком со сцены.

Джилл Байден в платье Oscar de la Renta / Фото: instagram.com/flotus

Правда платье 69-летней Джилл отличается фасоном от платья Меган – у первой леди США оно удлиненное и с рукавом. Стоимость такого наряда 2890 долларов, тогда как платье Меган немного дороже – 3490 долларов.

Платье с лимонами Oscar de la Renta / Фото: скриншот

В таком платье с лимонами Меган появилась вместе с супругом принцем Гарри в ролике Stream On в 2020 году.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: скриншот

Сравнивая наряды известных женщин, поговаривают, что все это не случайно и таким образом первая леди США оказала поддержку Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри, которое уже бьет рекорды по просмотрам. На церемонии, куда приехала Джилл Байден, премии вручали за храбрость, лидерство и желание помочь другим женщинам в борьбе за их права. Как известно, Меган Маркл активно борется против гендерного неравенства.

Свой образ первая леди США дополнила желтыми лодочками и маской для лица в тон платью. Подписчики засыпали ее комплиментами.

Меган Маркл хотела покончить жизнь самоубийством – смотрите видео:

Ранее мы рассказали, как мир отреагировал на откровенное интервью Меган и Гарри.