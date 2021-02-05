Джордж Клуни и его супруга Амаль поддержали Алексея Навального

От имени своего фонда звезды пообещали следить за дальнейшим процессом по делу

Арест российского оппозиционера Алексея Навального и история его суда вызвали резонанс во многих странах и привлекли внимание знаменитостей. Вот и актер Джордж Клуни и его супруга адвокат Амаль Клуни поддержали требование освободить политика.

В своем заявлении голливудский актер раскритиковал "путинский режим" и добавил, что их фонд (Clooney Foundation for Justice) будет следить за предстоящими процессами над Алексеем Навальным.

Об этом сообщает издание People.

Амаль с мужем Джорджем Клуни / Фото: AFP Реклама

"Господин Навальный в настоящее время находится в тюрьме на основании обвинительного приговора, который Европейский суд по правам человека определил как "произвольный и явно необоснованный" и также требующий выплаты компенсации со стороны России. Также отметим, что Навальный был отравлен и чуть не умер, тогда как доказательства указывают на путинский режим. Это преступление требует независимого расследования, а все, кто к нему причастны, должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Джордж и Амаль Клуни.

Напомним, что ранее Джордж Клуни вступился за Тома Круза, который накричал на съемочную группу за нарушение протокола COVID-19.