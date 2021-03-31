Эффект небесного сияния, или Cloud Skin – главный бьюти-тренд весны

Если вы читали про тренды в оформлении бровей, то уже знаете, что в моде естественность. То же самое и с макияжем лица. Ровная увлажненная кожа со здоровым сиянием — главная фишка последних лет. Впрочем, сияние бывает разным. Например, в прошлом году мы говорили про Glass Skin — блестящую, глянцевую кожу без намека на пудру. Теперь же на смену приходит новый бьюти-тренд — Cloud Skin.

Что такое Cloud Skin

Термин, который буквально переводится как "облачная кожа", придумал топ-визажист MAC Cosmetics Доминик Скиннер. Суть в том, чтобы добиться мягкого сияния без резких бликов и контуров — будто бы изнутри. Такой эффект Доминик сравнил со свечением солнца, пробивающегося сквозь облака, и назвал Cloud Skin.

/ Фото: instagram.com/thefacebykase

Для "небесного сияния" недостаточно только хайлайтера. Нужен микс влажных и матовых текстур с правильно подобранными средствами по уходу. Если все в балансе, получается трендовый финиш — немного туманный и чем-то напоминающий фильтр.

Как добиться эффекта Cloud Skin

Проще, чем вы думаете. Потому что многие средства наверняка уже есть в вашей косметичке. Следуйте трем пунктам и убедитесь.

/ Фото: instagram.com/vivis_makeup Реклама

1. Подготовка. Увлажнение — ключевой момент на пути к тому самому сиянию. Обычный крем можно заменить увлажняющим праймером или сывороткой с гиалуроновой кислотой. Дождитесь, пока средство впитается, после чего нанесите тонким слоем масло для лица. Не перестарайтесь — блеск все же должен быть приглушенным.

2. База. Понадобятся тональный крем с мерцающими частицами и пудра. Распределите основу по всему лицу пальцами, а для пудры возьмите пушистую кисть. Полностью матовый эффект нам не нужен: лишь слегка припудрите область под скулами, пройдитесь вдоль линии роста волос (не по центру лба, а выше), по носу и подбородку. Уже на этом этапе контраст текстур создает "облачный" эффект.

3. Свечение. Пара штрихов — и готово. Смешайте жидкий хайлайтер с небольшим количеством тонального крема. Затем распределите похлопывающими движениями по тем участкам, которым хотите придать дополнительное сияние. Такие блики получатся очень деликатными — то, что нужно.

/ Фото: instagram.com/ninapark

Акцент в таком макияже можно сделать на губы. Мы как раз накануне рассказывали о самых модных оттенках помад.