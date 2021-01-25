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Ефросинина потроллила Кухар, отдыхающую на Мальдивах (фото)

25 января, 10:09

Инна Петрова

Ведущая с мужем повторили фото балерины и это получилось смешно

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отдыхают на Мальдивах. Пара публикует в Instagram снимки, сделанные на пляже, вызывая зависть у тех, кто не смог полететь ближе к теплу и солнцу этой зимой.

Так, телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала о бесплодии, повторила недавний кадр звездных друзей.

На своей Instagram-странице Мария сравнила фотографии Кухар и Стоянова с той, которую сделала со своим супругом Тимуром Хромаевым. Пост телезвезда сопроводила хэштегом #завистьнемое.

Давайте сравним эти два фото:

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Приме-балерине, очевидно, понравилась шутка Маши Ефросининой. "Юмор по жизни – наше все!" – написала Кухар комментарий под публикацией ведущей.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских звезд прилетел на Мальдивы.

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Маша Ефросинина Екатерина Кухар

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