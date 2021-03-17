Екатерина Диденко, муж которой погиб на вечеринке с сухим льдом, вышла замуж: фото

Скандальная блогер уже опубликовала фото со свадьбы у себя в Instagram

Скандальная российская блогер Екатерина Диденко, муж которой год назад погиб на вечеринке с сухим льдом, вышла замуж. Этой новостью она поделилась у себя в InstaStories.

Избранником Екатерины стал актер Влад Черных, с которым она начала встречаться спустя четыре месяца после трагедии. Свадьбу пара сыграла на Мальдивах. На опубликованных кадрах Диденко позирует в белом платье с открытыми плечами и с букетом из алых тропических цветов. Также она опубликовала несколько снимков с церемонии.

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Напомним, в феврале 2020 года Екатерина устроила вечеринку в бассейне в честь своего дня рождения. На нее они с мужем позвали своих близких друзей. Ради развлечения молодые люди бросили в бассейн сухой лед. Несколько человек, включая мужа Екатерины, прыгнули в воду, после чего получили химические ожоги. Все они погибли.Сейчас блогер предпочитает не вспоминать об этой истории.

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