Экокожа, акцент на плечи и минималистичные принты: как выглядеть стильно этой весной

Погода нам понемногу намекает, что пора менять зимнюю одежду на весеннюю. Однако какие модели выбрать и как с помощью модных веяний подчеркнуть достоинства фигуры – самый актуальный вопрос всех модниц. Что в тренде в этом сезоне и как подобрать образ под свой тип фигуры, рассказала стилист Вика Барва в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Подобрать одежду можно и в качестве подарка, ведь в этом месяце, кроме 8 Марта, еще много праздников. А если угадать с размером или фасоном сложно – выбирайте что-то другое из нашего календаря подарков и радуйте своих близких полезными и интересными презентами.

Еще год назад в моде были длинные юбки, ультраглубокие вырезы, рукава-фонарики, пиджаки, экокожа и минимализм. Неужели все это придется спрятать подальше в ящик? Стилисты уверяют: мода меняется, но не кардинально.

Модные тренды весны 2021 / Фото: Pinterest

"Большинство трендов весны 2021 года перешли из предыдущих сезонов. Это и экокожа, и акцент на плечи и руки, открытые ключицы, а еще контрастные или минималистичные принты. Это все будет актуально весной, поэтому экспериментируйте!" – объяснила стилист Вика Барва.

Как правильно подобрать одежду под тип фигуры

Если ваш тип фигуры "песочные часы" – делайте акценты на талии, подчеркивайте свои женственные изгибы.

"Например, сочетайте плиссированные юбки из экокожи и рубашку с рукавами-буфами, что прекрасно подчеркнет ваш тип фигуры", – советует эксперт.

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Обладательницам фигуры типа "прямоугольник", у которых ширина плеч такая же, как и бедер, и не сильно выражена талия, лучше выбирать свободные силуэты.

"Талию можно подчеркнуть с помощью модного ныне боди, надеть оверсайз рубашку. В таком комплекте можно пойти на встречу с друзьями или на работу и при этом выглядеть достаточно женственно и свежо", – советует стилист.

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Если ваш тип фигуры "груша" – объемные бедра и изящный верх, надо визуально "вытягивать" бедра и акцентировать на груди или плечах.

"Обязательно подчеркивайте все ваши достоинства – хрупкий верх, акцентирована талия, и при этом следует максимально нивелировать объемы бедер с помощью вертикали, темных цветов или длины миди", – поделилась Вика Барва.

Однако любой образ стоит подчеркнуть стильным аксессуаром, а именно сумочкой. В этом сезоне вы сможете найти множество сумок с декором в виде цепей – это очень модный элемент. Также в тренде минималистичные сумки и плетеные фактуры различных цветов.

Тренды в одежде этой весной – смотрите видео:

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