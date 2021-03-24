Финалиста "Холостячки" удивили странные последствия коронавируса

Финалист романтического шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о странном симптоме коронавирусной инфекции. По словам парня, из-за COVID-19 у больного может нарушаться нервная система.

"Я заметил, что коронавирус как-то влияет на нервную систему. Ты очень сильно раздраженный, особенно по вечерам. Можно даже депрессняк словить. В общем, странная это болезнь. Очень странная", – заявил Алексей на видео в Instagram.

Видео: instagram.com/aleksey_trygubenko

Напомним, ранее Алексей Тригубенко честно признался, общается ли с Ксенией Мишиной после "Холостячки". Сейчас парень занят работой, но он также находит время для общения с подписчиками, которых у него стало намного больше после окончания проекта.

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Кроме этого, экс-участник "Холостячки" рассказал, что не может находиться наедине с собой, и вспомнил свое расставание с девушкой. Он прожил вместе с бывшей возлюбленной семь лет.