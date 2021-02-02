Экс-жена Сереги Полина Ололо проиграла суд в борьбе за детей

Бывшие супруги около года не могут поделить детей

Уже больше года рэпер Серега и его бывшая супруга Полина Ололо не могут поделить общих детей. Сергей Пархоменко, по словам Полины, отобрал у нее сыновей и не разрешает им видеться с мамой. Накануне состоялся суд, который Ололо проиграла.

Заседание Апелляционного суда в Киеве состоялось сегодня. Известно, что суд отказал Полине Ололо в том, чтобы дети проживали с ней.

Полина Ололо с детьми / Фото: instagram.com/polina_lola

Пархоменко называет все медийные "выпады" в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей, "необоснованными и лживыми".

Отмечается также, что Полина Ололо не предоставила необходимых доказательств и суд отказал в удовлетворении ее жалобы. Она также была удалена из зала заседания за неуважение к суду.

"Сторона конфликта не смогла предоставить никаких доказательств в поддержку скандальных заявлений матери в социальных сетях либо других СМИ, очернявших репутацию Пархоменко на протяжении всего конфликта", – заявили представители Сереги.

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Полина Ололо в Instastories рассказала, что Серега утверждает, что она постоянно видится с детьми, что он ей это "разрешает", когда она того хочет, при этом за последний год женщина видела своих сыновей всего несколько раз.

Скриншот: instagram.com/stories/polina_lola

Скриншот: instagram.com/stories/polina_lola

Бывшая жена рэпера заявила, что не собирается сдаваться и продолжит бороться за детей. Следующее заседание суда состоится 23 марта.

Напомним, что ранее Серега выпустил фильм, в съемках которого приняли участие его дети. В фильме Пархоменко рассказал, почему забрал к себе жить двоих сыновей, Марка и Платона, от бывшей супруги Полины Ололо.

Шокирующие признания от Полины Ололо смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что рэпер Серега издевался над младшей сестрой и поднимал на нее руку.