Эксклюзив ток-шоу "Говорить Україна": видео издевательств над детьми стоматологом оказалось настоящим

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" эксперт доказал, что видео, сделанное в стоматологии в Ровенской области, не смонтировано, а значит, дети действительно подвергались насилию со стороны одного из врачей.

4-летних Ульяну и Максима отвели лечить зубки еще летом и только сейчас, спустя полгода, их родители из новостей узнали, что над детьми издевались. Шокирующее видео было обнародовано после того, как мама еще одной маленькой пациентки после стоматолога нашла на теле ребенка синяки, а девочка назвала врача "дьяволом".

"Врач Инна сказала, что хорошо знает свое дело и будет лучше, если я останусь за дверью кабинета. Моя дочь добровольно пошла с доктором. Врач предупредила, что будет использована местная анестезия, но даже не спросила, есть ли у моего ребенка аллергическая реакция на какие-то медикаменты. Когда моей дочери удалили зуб, дочь вышла молчаливой и заплаканной. Я заметила на шее дочки свежие синяки и кровоподтеки. Сразу позвала медперсонал. Стоматолог, посмотрев на шею, сказала не волноваться, но объяснить травмы не смогла. Врач спешила, а я была в том состоянии, что хотела поскорее отвести ребенка домой. Позже целый день ребенок не произнес ни слова, дочь была поникшей, и только поздно вечером сказала: "Это не тетя, это дьявол". Я начала ее расспрашивать, и она призналась, что ее щипали за щеки, руки, сжимали шею и силой оттягивали нижнюю челюсть", – рассказала мама ребенка и добавила, что у дочери были синяки на плечах обеих руках, словно ее удерживали силой.

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Женщина сфотографировала синяки на теле ребенка и выложила на специализированный медицинский ресурс. Вскоре произошел еще один инцидент с участием другого ребенка и того же врача. Девочке занесли инфекцию в губу и мать ребенка обратилась в полицию. К ней присоединились родители других пострадавших детей, и дело получило широкую огласку.

Несмотря на то, что в Украине запрещена видеосъемка в кабинетах врачей, в скандальной больнице она велась. Владелица клиники, где был зафиксирован факт избиения детей, связалась с активистами, и рассказала, что у нее есть видео, подтверждающее насилие над пациентами. Владелица клиники заверила, что уволила врача и его ассистента, как только узнала правду. По словам хозяйки медицинского учреждения, уволенный врач работала в клинике около 4 лет, и проблем не возникало. Но со временем, когда она начала вести блог и рекламировать себя в Сети, ее характер изменился, как и отношение к детям.

После увольнения доктор Инна, которую подозревают в избиении детей, продолжила практиковать в другой больнице. Журналисты "Говорить Україна" попытались записаться к ней на прием, но им отказали на основании их журналистской деятельности. В студии ток-шоу ведущий Алексей Суханов позвонил стоматологу Инне, с просьбой прокомментировать случившееся, но она отказалась говорить.

Ведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

Не смотря на фото избитых детей, есть те, кто не верит в виновность стоматолога, и заявляют, что видео с кабинета смонтировано. Журналисты предоставили видео независимому эксперту.

"Видео с камеры наблюдение не содержит монтажа, снято с одного кадра и точки. Видео является оригинальным", – заявил специалист на канале "Украина".

Владелица клиники тоже подтвердила, что видео настоящее.

По следам произошедшего было начато криминальное производство, и судмедэкспертиза даст квалификацию действиям врача.

"У родителей есть право быть со своим ребенком всегда и везде, кроме операционной в стационаре, и обязательно любой поход к врачу должен заканчиваться выпиской, в каком состоянии ребенок поступил, в каком вы его забираете. И, если что-то подозрительное произошло, объединяйтесь с другими потерпевшими, тогда будет легче доказать свою правоту", – поделилась советом эксперт-криминолог Анна Маляр на канале "Украина".‎

Напомним, ранее парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна".