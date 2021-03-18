Как остановить выпадение волос — ученые назвали эффективное средство

С помощью масла или лосьона из экстракта индийского лотоса можно бороться с алопецией

Если выпадают волосы, шевелюра заметно поредела или вовсе появились залысины, то на помощь придет экстракт лотоса. Исследователи обнаружили, что экстракты этого красивого и целебного цветка способны бороться как с облысением (алопецией), так и улучшить структуру и объем локонов. Доказательства эффективности растения в борьбе с выпадением волос опубликованы в журнале Нindawi.

Экстракты, лосьоны и масло лотоса давно используются в медицине и косметологии / Фото: freepik.com

В самом исследовании говорится, что Nelumbinis или индийский лотос, особенно экстракты семян растения, предотвращают выпадение волос и способствуют регенерации волосяного покрова. Облысение или выпадение волос – это не только физиологический процесс в организме. Редкая шевелюра, а тем более – лысина заставляет быть менее уверенным в себе, в итоге человек постоянно испытывает стресс. От выпадения волос и алопеции существует множество средств, но именно растительные компоненты наиболее привлекательны. Потому что они более натуральные и созданы самой природой.

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Лотос привлекателен и другими своими целебными свойствами: его семена (орехи) также обладают противовоспалительными свойствами. А листья используют в качестве диетических добавок. Основные активные вещества лотоса – флавоноиды, растительные полифенолы, благотворно влияют на различные органы и ткани в организме. Что же касается использования лотоса, как средства для укрепления волос и против облысения, ученые отметили его особенную эффективность при наружном применении. То есть наносить масло лотоса или экстракт следует на корни волос или участки, где локоны значительно поредели.

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