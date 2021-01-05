Экзотическая кутья против традиционной – 3 рецепта от шеф-поваров (видео)

Уже завтра хозяйки будут готовить блюда на Сочельник. Но вместо традиционной кутьи все чаще выбирают экзотическую, в составе которой есть и киноа, и сгущенный гранатовый сок, и кокосовое молоко. Такая кутья на вкус достаточно необычна и очень полезна. Рецепты от шеф-поваров собирала журналистка "Сегодня" Ирина Ухина.
Кутья из киноа и сгущенным гранатовым соком от шеф-повара Артема Рыжкова
"Такая кутья сейчас модная, она для похудения. Блюдо ненасыщенное, интересного экзотического вкуса", – говорит шеф-повар. В состав такой кутьи входят:
- киноа
- сушеный помело
- манго
- абрикосовые косточки
- миндаль
- в качестве соуса – сгущенный гранатовый сок
Блюдо больше похоже на кисло-сладкий десерт, а миндаль оставляет после себя интересное послевкусие.
Ежегодно на Рождество Артем готовит разную кутью. И в этом году – создал рецепт из риса басмати и вермишели-паутинки.
Кутья из риса басмати и вермишели-паутинки
Что входит в состав этой кутьи:
- вермишель-паутинка
- рис
- сухофрукты
- миндаль
- сгущенный гранатовый сок
Сначала необхідно поджарить вермишель в масле, затем добавить рис и выпарить смесь в сливках с сахаром. Такая кутья не для тех, кто следит за фигурой. Она сытная и более для мужчин.
Кутья из зеленой гречки на кокосовом молоке от шеф-повара Алика Бадретдинова
Такая кутья очень питательная благодаря зеленой гречке, в которой много клетчатки, железа, микроэлементов. В ней мало калорий.
В состав блюда входят:
- зеленая гречка
- кокосовое молоко
- клюква вяленая
- орехи
- мед
Все эти рецепты кутьи хоть и действительно экзотичны, но вполне могут стать украшением рождественского стола.
Здесь найдете рецепты приготовления классической кутьи, а также рецепты углу из риса.