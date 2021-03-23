Электрокар на замену обычному авто: какие машины с зарядкой от розетки доступны украинцам

Украинцы медленно, но уверенно, пересаживаются на электромобили. Если еще 3-4 года назад автомобиль на электротяге был редким гостем на украинских дорогах, то сейчас таких машин стало гораздо больше. По состоянию на начало 2021 года в нашей стране зарегистрировано почти 28 тысяч электрокаров. И если раньше на рынке были доступны лишь несколько моделей, то сейчас их гораздо больше. Потому рассмотрим, какие именно электромобили можно купить украинцам. Для этого возьмем рынок подержанных машин, ведь новых в нашей стране продают еще не так и много. Потому – о самых популярных моделях среди украинцев.

Nissan Leaf

Этот автомобиль является одним из самых популярных в Украине. Сейчас некоторые такие машины продают даже по 150-200 тысяч гривен, но это старые модели и с довольно большим пробегом – около 150-200 тысяч километров. То есть в таких электромобилях батарея уже изрядно изношена и потребует замены, что обойдется в десятки тысяч гривен. Потому лучше обращать внимание на более новые авто, которые стоят порядка 500 тысяч гривен. Это уже электромобили, которым всего несколько лет, а потому и прослужат они дольше. Их пробег составляет всего несколько десятков тысяч километров. К примеру, Nissan Leaf 2018 года выпуска имеет уже емкость батареи на 40 кВт/ч, которая даст возможность проехать около 300 км без подзарядки. Заряжается такой электромобиль от обычной розетки на 220 Вольт, но до полного заряда потребуется около 14-16 часов.

Ниссан Лиф / Фото: Скриншот из YouTube

VOLKSWAGEN E-Golf

Эти электромобили также становятся очень популярными в Украине. В основном, их пригоняют из США. К примеру, авто 2018 года будет стоить примерно 600 тысяч гривен. На Е-Golf устанавливают батареи емкостью почти 36 кВт/ч, а мощность двигателя доходит до 136 л. с. Зарядить их можно от обычной розетки на 220 Вольт. По сравнению с Nissan Leaf, который до полного заряда заряжается за 14-16 часов, Е-Golf зарядится за 7-10 часов. На одном заряде можно проехать 300 км.

VOLKSWAGEN E-Golf / Фото: www.volkswagen.ua

Chevrolet Bolt

Это еще один доступный электромобиль в Украине. Такие машины довольно "свежие" – 2017-2018 годов выпуска. В этих авто уже устанавливают батареи с большей емкостью, чем у конкурентов, и составляют они 60 кВт/ч, а сам двигатель выдает мощность в 200 л.с. Проехать без подзарядки Chevrolet Bolt может почти 400 км. До полной зарядки батареи нужно менее 10 часов. Стоит такой электромобиль около 500-550 тысяч гривен.

Шевроле Болт / Фото: Скриншот из YouTube

BMW i3

Эти машины также стоят порядка 500 тысяч гривен, но имеют заметно скромнее технические характеристики, чем у конкурентов. Двигатель в них установлен на 33 кВт/ч, а запас хода без подзарядки составляет всего 240 км. Заряжаются они за 9-10 часов.

Электромобиль BMW i3 / Фото: Скриншот из YouTube Реклама

FIAT е500

Эти маленькие машинки были популярны в Украине и с бензиновыми двигателями, а сейчас их можно купить с электромотором. Поскольку машинка маленькая, то она оснащена батареей емкостью 24 кВт/ч, но он выдает мощность 113 л.с. До полного заряда батареи нужно около 7 часов. На одном заряде можно проехать 170 километров, чего вполне хватит несколько дней ездить на работу и обратно. FIAT е500 стоит около 300-350 тысяч гривен и за эти деньги будет довольно свежая машина 2017-2018 годов с пробегом 20-30 тысяч км.

Фиат е500 / Фото: Скриншот из YouTube

Hyundai Kona

Эти автомобили все популярней становятся на украинском рынке. Они оснащаются довольно мощным двигателем на 64 кВт/ч с мощностью более 200 л.с. На одном заряде можно проехать не менее 400 км, что оставляет конкурентов позади в этом плане. Но и стоит этот электромобиль уже не менее 700 тысяч гривен и это речь о подержанной машине, которой несколько лет.

Электромобиль Hyundai Kona / Фото: hyundai

Tesla Model S

И наконец самый популярный электромобиль на украинских дорогах. Конечно, по сравнению с конкурентами, это уже флагман в мире электромашин. В Tesla Model S устанавливают двигатели на 75 кВт/ч, которые выдают более 420 л.с. На одном заряде можно проехать более 550 км. Но и стоит такой автомобиль минимум 1 миллион гривен и речь это, естественно, о подержанной машине примерно 2018 года.

Электромобиль Tesla Model S / Фото: Tesla

В общем, украинцам, желающим кататься на электромобилях, есть из чего выбрать. Причем, цены на электромобили уже сравнялись со стоимостью машины с двигателями внутреннего сгорания. Правда, пока есть небольшие проблемы с тем, где заряжать электромашины. К примеру, если у автовладельца нет своего гаража с розеткой, зарядить авто будет пока проблематично. Некоторые умельцы даже выбрасывают шнур от квартирной розетки прямо на улицу, чтобы зарядить свое авто, но это очень сомнительный вариант. Также есть розетки для электромобилей возле различных торгово-развлекательных центров, но машин становится все больше, а розеток мало и на всех их не хватает. Но по сравнению с тем, как в Украине обстояли дела с электромобилями и их обслуживание еще несколько лет назад, сегодня ситуация заметно лучше, а потому можно смело покупать электрокар.

Напомним, ранее мы писали о том, какой средний возраст электромобилей в Украине.

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