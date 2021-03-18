Елена Зеленская появилась в аристократичном наряде на встрече с первой леди Литвы (фото)

Сегодня состоялась встреча первой леди Украины Елены Зеленской, которая ранее прокомментировала скандал из-за желтого платья в Японии, и первой леди Литвы Дианы Науседене. Встреча состоялась в рамках первого официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.
Вместе первые леди посетили Национальный художественный музей Украины. Об этом Елена Зеленская рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Первая леди Украины была одета в стильный весенний наряд – двубортное пальто бордово-красного оттенка с широким поясом на талии. На лице у Елены Зеленской была черная маска.
В тон к пальто Елена надела платье цвета марсала. Тонкий черный ремень подчеркнул талию первой леди и придал образу "изюминки".
Диана Науседене и Елена Зеленская познакомились во время визита президента Украины в Литву.
"Во время этого визита первая леди Литвы выразила желание посетить Национальный художественный музей, одну из изюминок среди культурных и исторических памятников Украины. Этот музей она также выбрала неслучайно. В нем представлены работы украинского художника-авангардиста начала XX века Александра Богомазова, которые, как планируется, в этом году поедут на выставку в Литовского национального художественного музея. Сегодня мы вместе посмотрели его полотна, узнали о его философию и обсудили ход работ над этим проектом", – сообщила Елена Зеленская.
В помещении музея первые леди и делегация тоже были в защитных масках.
Супруга Владимира Зеленского обула черные туфли на шпильках с острым мысом. Президент Украины был в стильном черном костюме.
Ранее Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ во время выступления на форуме.