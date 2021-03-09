Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 марта отмечается 207 лет со дня рождения знаменитого украинца Тараса Шевченко. Президент Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

В холодный период супруга президента предпочитает пальто. В одном из таких она появилась у креста на месте гибели активистов Майдана в День памяти Героев Небесной Сотни.

Ее также часто можно увидеть в брючных костюмах темных оттенков, в сочетании с белыми блузами.

Елена Зеленская

Фото: Офис президента Украины

Для сегодняшнего выхода Елена Зеленская выбрала лаконичный и стильный образ. Первая леди надела длинное темно-красное пальто с поясом и разрезом сзади.

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Свой образ она дополнила черными сапогами на высоких каблуках и черной защитной маской. Волосы супруга президента уложила легкими волнами.

Ранее на примере Елены Зеленской мы рассказывали, как носить белый костюм.