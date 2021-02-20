Елена Зеленская во всем черном почтила память Героев Небесной Сотни

Вместе с супругом она установила лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана

Елена Зеленская вместе с супругом почтили память участников Революции Достоинства в День памяти Героев Небесной Сотни. Супруги оставили лампадки на месте гибели активистов Майдана и сделали удар в Колокол Достоинства на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Для выхода супруга президента выбрала total black образ – длинное пальто, высокие сапоги на каблуках и черную защитную маску. Владимир Зеленский также надел все черное – классические брюки, туфли и пальто.

Фото: Офис президента Украины

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Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

"Сегодня – день памяти Героев. Тех, которые в очередной раз напомнили миру о непокорном духе украинской нации. Показали, как можно объединиться ради лучшего будущего. И не своего собственного, а всей страны. 94 дня Революции Достоинства оставили глубокий след в истории страны и изменили нас. Помним", – написала первая леди в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее мы рассматривали ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ.