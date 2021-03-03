Версія українською
$ 27,93
33,6

Модный брючный костюм: как носить — учимся у Елены Зеленской (фото)

3 марта, 15:43

Анна Пономаренко

Первая леди посетила одно из официальных мероприятий

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая недавно покорила деловым образом на выставке к 150-летию Леси Украинки, появилась на официальном мероприятии в стильном брючном костюме молочного оттенка. Фото были опубликованы на официальной Instagram-странице первой леди Украины.

На снимках Елена позирует вместе с героинями проекта "Своя" – это проект о разных по этническому происхождению женщинах, которые живут и реализуются в Украине.

В таком стильном наряде можно встретить и 8 Марта. А если вы еще не знаете, что подарить на этот праздник своим друзьями и близким, тогда скорее открывайте наш календарь подарков, где найдете массу оригинальный идей.

Елена Зеленская с героинями проекта "Своя" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для бранча с героинями проекта Зеленская облачилась в светлый брючный костюм. Ярким акцентом стал черно-белый платок в верхнем кармане пиджака. Он хорошо сочетался с темной обувью первой леди.

Реклама

Елена решила распустить волосы и сделать легкий макияж. Первая леди не стала дополнять образ броскими аксессуарами, а лишь надела небольшие серьги и, конечно же, обручальное кольцо.

Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Стиль Зеленской нередко обсуждают в Сети, на этот раз ее образ очень понравился подписчикам в Instagram, которые отметили, что Елене очень идут светлые оттенки в одежде.

Напомним, мы делали подборку – ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ.

Новости на эту же тему:

Что надеть 8 Марта: готовые образы из Instagram Волшебные свадебные образы Иванны Онуфрийчук и ее мужа. Разбираем все до мелочей (фото) Елена Зеленская во всем черном почтила память Героев Небесной Сотни
стиль наряд образ Елена Зеленская

Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак знаменитых актёров
Аллегрову показали без парика и макияжа
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике