Елена Зеленская выступила на форуме в костюме за 28 тысяч гривен: фото

Елена Зеленская, которая ранее продемонстрировала стильный образ в пальто, стала гостьей Всеукраинского форума "Україна 30. Культура, медіа, туризм". Первая леди Украины выступила в блоке о моде.
Для публичного мероприятия Зеленская выбрала костюм от украинского бренда A.M.G. Его цена – примерно 1000 долларов (28 тысяч гривен).
Елена – большая поклонница стильных брючных костюмов. На этот раз она надела классический черный пиджак, белую рубашку и широкие брюки.
"Мне повезло быть не просто первой леди, а быть первой леди Украины – страны, где так много талантливых дизайнеров. Не просто талантливых – это звезды в мире моды", – говорит Елена Зеленская.
Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на официальном мероприятии в стильном брючном костюме молочного оттенка.