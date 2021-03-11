Елизавета II лично позвонит принцу Гарри после скандального интервью Опре

Королева Великобритании Елизавета II намерена позвонить своему внуку, принцу Гарри, после его с Меган Маркл скандального интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает The Daily Mail.

Поскольку вся королевская семья находится в шоке от громких заявлений Гарри и Меган, королева решила взять ситуацию в свои руки: она запретила своим официальным представителям обсуждать ситуацию с интервью публично – поэтому пока что королевская семья не будет делать новых заявлений.

Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Ожидается, что в ближайшие дни Елизавета II и принц Гарри будут говорить по телефону. Королева позвонит внуку в Калифорнию, для того чтобы лично и без свидетелей поговорить с ним о последних событиях.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри дали большое откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время беседы они рассказали о тяжелых отношениях Гарри с братом (принцем Уильямом) и отцом (принцем Чарльзом), а также обвинили одного из членов британской королевской семьи в расизме по отношению к Меган Маркл – у отца Меган ирландские и голландские корни, а мать Маркл – афроамериканка.

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