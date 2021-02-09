Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз

Хоть первое место в рейтинге симпатий у британцев занял принц Уильям, но у Елизаветы II нет времени грустить из-за этого. Сегодня ее внучка принцесса Евгения родила первенца. Радостная новость появилась на официальной страничке королевской семьи в Instagram.

Принцесса Евгения родила мальчика. Ее муж Джек Бруксбэнк присутствовал на родах.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда", – сказано в сообщении.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: AFP

Отмечается, что принцесса Евгения и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Также внучка Елизаветы II опубликовала первое фото с сыном.

Принцесса Евгения с сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

Как назвали малыша, пока не сообщается. Напомним, что в Британии уже делают ставки, как принцесса Евгения назовет первенца. В фаворитах имена – Джеймс, Фредрик, Альберт и Эдвард.

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть девять правнуков. Также в этом году еще одна внучка королевы станет мамой.

Ранее мы рассказывали, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился новый член семьи.