Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка дома в ванной

Бэби-бум в королевской семье продолжается. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндалл стала мамой в третий раз. Радостной новостью поделился отец ребенка Майк Тиндалл в Twitter.
У пары родился мальчик. Как рассказал супруг внучки Елизаветы II, многодетными родителями они стали еще в воскресенье.
"Воскресенье стало намного лучше, потому что в моем доме появился маленький мальчик!", – сказал он.
Родила Зара дома в ванной. Майк объяснил, что так получилось из-за того, что они не успели доехать до больницы.
"К счастью, акушерка, которая собиралась встретить нас в больнице, находилась недалеко, поэтому она подъехала, когда мы уже приняли все необходимые меры и заняли позицию, за ней приехала еще одна акушерка!", — добавил он.
Представитель пары изданию Hello! рассекретил имя ребенка. Мальчика назвали Лукас Филипп.
Также у пары есть две девочки — семилетняя Мия Грэйс и трехлетняя Лина Элиз.