Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

8 марта в Великобритании традиционно отмечают День Содружества. По этому случаю королева Елизавета II выступила с обращением к своему народу. Из-за разницы во времени, ее видео было показано раньше, чем интервью Меган и Гарри у Опры Уинфри.

Ее Величество для важного дня выбрала элегантный синий костюм, который украсила драгоценной брошью. Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

В своей речи королева подчеркнула важность поддержания связи с семьей и друзьями в период испытаний, но не упомянула ни принца Гарри, ни его супругу.

"Мы все по-прежнему ценим поддержку, обширный опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности", – сказала Ее Величество.