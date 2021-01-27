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Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 января, 13:21

Анна Пономаренко

Ксения Мишина ответила на вопросы подписчиков

Звезда реалити "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно рассказала, где хочет провести медовый месяц, призналась, что ее раздражает в своем избраннике Александре Эллерте. А Эллерт ей ответил.

Разбирая интересные вопросы своих подписчиков в Instagram, Ксения ответила на парочку из них.

"Лично меня бесит твое обиженное лицо, когда ты обижаешься", – призналась Ксения.

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У Александра тоже нашелся повод для раздражения: "А меня – когда ты ходишь и говоришь: "Я поправилась, я жирная, я толстая".

Видео: instagram.com/misha.k.ua

К слову, парочка только вернулась с отдыха в Одессе, где проживала в роскошной гостинице с видом на Черное море. Недавно Ксения Мишина показала, как Александр Эллерт проводит время с ее сыном Платоном в Одессе.

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