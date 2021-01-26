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Эмма Робертс показала лицо новорожденного сына (фото)

26 января, 09:36

Инна Петрова

Звезда "Американской истории ужасов" родила первенца в конце 2020 года

29-летняя актриса Эмма Робертс, которая недавно стала мамой, показала лицо своего новорожденного сына. Милое фото с ребенком звезда "Американской истории ужасов" разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Эмма запечатлена прижимающей к себе спящего малыша. Она также держит в руках книгу.

Эмма Робертс с ребенком
Фото: instagram.com/emmaroberts

Напомним, что сына Эмма Робертс назвала Родс Роберт Хедлунд. Его отцом является возлюбленный актрисы Гаррет Хедлунд, с которым они встречаются с марта 2019 года.

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В недавнем интервью Робертс призналась, что беременность стала для нее приятным сюрпризом. Некоторое время актриса проходила лечение из-за проблем со здоровьем. Эмме диагностировали эндометриоз, а это заболевание часто становится причиной бесплодия.

Ранее сообщалось, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца.

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