Эмма Робертс впервые показала новорожденного сына и рассекретила его имя

Племянница Джулии Робертс актриса Эмма Робертс, которая недавно стала мамой, впервые опубликовала в Instagram фото с сыном и рассекретила его имя.

На снимке новоиспеченная мама держит малыша на руках, сидя на скамейке во дворе дома.

"Спасибо 2020 году, что хоть что-то сделал правильно. Наш лучик света – Родс Роберт Хедлунд", – написала актриса.

Эмма Робертс с сыном / Фото: instagram.com/emmaroberts/ Реклама

Эмма Робертс и ее парень Гаррет Хедлунд встречаются с марта 2019 года. Они предпочитают не афишировать личную жизнь. Малыш стал первенцем для пары. В недавнем интервью племянница Джулии Робертс призналась, что беременность стала для нее приятным сюрпризом. Некоторое время актриса проходила лечение из-за проблем со здоровьем. Девушке диагностировали эндометриоз. Это заболевание часто становится причиной бесплодия.

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