Эпическая драка двух гигантских кенгуру попала на видео

Джудит Бренсон из австралийского населенного пункта Лукастон сняла на видео эпический поединок двух кенгуру на обочине. По словам женщины, за это зрелище вполне можно было бы брать деньги.
На запись c животными обратило внимание издание Daily Mail.
Самцы кенгуру обычно дерутся, чтобы доказать, кто главнее. Балансируя на мощных хвостах, они ожесточенно бьют, хватают и пинают противника. Проигрывает в схватке тот, кто первым прерывает борьбу и отступает.
Не заметив присутствия автомобиля, кенгуру продолжали бороться до тех пор, пока один из них не решил, что пора ретироваться, чтобы пощипать траву.
Читайте также: Реакцию кенгуру на внезапно выпавший снег в Австралии показали на видео
Уточняется, что это крупнейшие сумчатые Тасмании. Взрослые самцы достигают двухметрового роста и весят более 60 килограммов. Гигантские кенгуру известны своими толстыми хвостами.
Напомним, ранее в частном зоопарке в Харькове родился кенгуру-альбинос. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии полицейские устроили погоню за кенгуру.