Еще одна звезда Голливуда присоединится к киновселенной Marvel

Вслед за Киану Ривзом к киновселенной Marvel присоединится еще один голливудский актер. Итан Хоук утвержден на роль злодея в сериале "Лунный рыцарь", который выйдет на Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Пока не уточняется, какая роль досталась 50-летнему Хоуку, но известно, что главным протагонистом сериала станет Оскар Айзек ("Из машины").

Актер Итан Хоук / Фото: Getty Images

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Лунный рыцарь — один из культовых персонажей Marvel, который появился в комиксах в1975 году. Он является бывшим морским пехотинцем Марком Спектором, ставшим наемником после того, как его воскресил древний египетский бог Хонсу.

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Рыцарь страдает расстройством личности и борется с преступниками его многочисленными альтер-эго.

Недавно мы писали, что сериал "Ванда/Вижен" от Marvel стартовал с высокими рейтингами и подробно рассказывали, о чем он.