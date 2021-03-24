Эта еда стала трендом в Instagram – 5 модных рецептов

Соцсети берут свое: кулинары-любители со своей бурной деятельностью теперь на виду у миллионов. А искусству приготовления еды (от простой до самой невероятной) сегодня можно учиться благодаря видео из Instagram. Да и вообще, продвигать свои таланты и семейные рецепты, которыми гордятся целые страны, тоже стало легче. Чего стоит французский омлет Пуляр, который получил вторую жизнь с помощью Интернета. В этом материале найдете 5 рецептов, и десертов, и основных блюд, которые стали трендами в Instagram и пока не послабляют свои позиции.
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Мини-круассаны
Мини-круассаны – результат карантина. В прямом смысле. Люди, которые имели страсть к выпечке, получили массу времени для экспериментов. Конечно, чтобы испечь такие круассаны, нужно серьезное терпение, ведь они настолько маленькие, что их, грубо говоря, можно есть ложкой.
Для мини-круассанов нужно взять:
- 1 упаковка – слоеное тесто
- 1 шт. – яичный желток
- 1 ч. л. – сахарная пудра
Способ приготовления
- Нарежьте слоеное тесто на полоски примерно по 2/3 см, затем вырежьте маленькие треугольники.
- Скатайте треугольники, чтобы получились маленькие полумесяцы.
- Подрумянить смесью яичного желтка и сахарной пудры и запекать десять минут при 180 градусах.
Если хотите круассаны с начинкой, то ее выбирайте по своему вкусу.
Тосты с арахисовым маслом
Уже по одному фото становится понятно, что можно найти на странице в Instagram у диетолога Бетани Бирема. Это действительно шедевры, которые заслуживают отдельного внимания. Конечно, в силу профессии, основная масса тостов от Бетани – полезные, то есть не только красивые. Особых требований к рецептуре нет, хлеб выбираете по своему вкусу. То, что будет его оформлять, – тоже.
Итак, что нужно:
- Поджарить тост
- Смазать миндальным или арахисовым маслом.
- Капнуть сверху меда или сиропа агавы.
- Зубочисткой или кончиком вилки провести сверху вниз через центр капли так, чтобы получилось сердце.
- Украсить кунжутом.
Запеченная фета с томатами
Этот рецепт в секунду стал вирусным и не только в Instagram. Пользователи ТікТок тоже подхватили этот тренд и начали делиться своими готовыми блюдами с подписчиками.
Это очень красивая и уютная еда. Запеченные помидоры с фетой в правильно подобранных специях – невероятное удовольствие.
Для этого блюда нужно взять:
- 500 г – коктейльные помидоры
- 1 упаковка – сыр фета (250 г)
- 2-3 зуб. – чеснок
- 1 шт. – небольшой перец чили
- Оливковое масло холодного отжима
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Базилик для украшения
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Положить фету в середину формы для запекания. Помидоры разложить вокруг феты в форме для запекания.
- На помидоры выложить зубчики чеснока или выдавить чеснок. Посыпать томаты мелко нарезанным перцем чили. (Семена из перца нужно удалить).
- Затем обильно сбрызнуть фету и помидоры оливковым маслом. Посолить, поперчить.
- Запекать около 15 минут (в зависимости от толщины феты), пока сыр не станет мягким, а помидоры слегка не потушатся.
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Баскский чизкейк
Его считают одним из самых молодых в мире чизкейков. Придумал десерт испанский шеф-повар Сантьяго Ривера 30 лет тому назад. Когда обожженный чизкейк завоевал чуть ли не все бары и кафе Страны Басков, Сантьяго с удовольствием раскрыл секрет приготовления своего сырно-кремового детища.
Сегодня в Instagram-сообществе масса людей от европейцев до азиатов, которые с гордостью делятся рецептами и фото личных баскских чизкейков.
Для того, чтобы воссоздать классический рецепт вам понадобятся:
- 680 г – крем-сыр
- 430 г – сливки 30%
- 5 шт. – крупные яйца
- 160 г – сахар
- 30 г – мука
- 1 ст. л – ванильный экстракт (жидкий)
Способ приготовления
- Разогреть духовку до максимальной температуры (если она у вас всего 250 градусов, добавьте конвекцию).
- Дно разъемной формы выложить пекарской бумагой так, чтобы лист был выше края формы на 3-4 см.
- В чаше миксера на небольшой скорости смешать все ингредиенты, взбивать не нужно.
- Перелить в форму и выпекать 25 минут.
- По желанию украсить свежими ягодами.
Секреты приготовления баскского чизкейка
- нарезать его нужно острым ножом, обмакивая его в кипяток
- чизкейк (корочка) должен почти сгореть. Нельзя проверять его готовность зубочисткой
- после выпекания его начинка жидкая, поэтому чизкейк должен хорошо остыть
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Дальгона-кофе
Придуман в Южной Корее. По вкусу напоминает ириску. Появился в кафе Сеула с началом карантинных времен, очень быстро его рецепты перекочевали в Instagram. Поэтому это кофейное чудо можно самостоятельно дома и без особых на то навыков.
Что нужно для дальгона-кофе:
- Молоко – 1 стакан
- Сахар коричневый – 2 ст. л.
- Кофе растворимый – 2 ст. л.
- Корица молотая – ½ ч. л.
- Кипяток – 2 ст. л.
Способ приготовления
- В глубокий стакан от блендера или миску насыпать кофе, сахар и корицу.
- Добавить кипяток и взбить смесь венчиком до образования густой светло-коричневой пены. Взбивать несколько минут.
- В стакан налить молоко – оно может быть как теплым, так и холодным – сверху распределить кофейную массу.
- В холодный напиток можно добавить кусочки льда.
Здесь узнаете, какие тренды в мире кофе будут в этом году.
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