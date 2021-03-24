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Эта еда стала трендом в Instagram – 5 модных рецептов

24 марта, 16:08

Ирина Маслова

Она действительно интересна и приготовить ее несложно

Соцсети берут свое: кулинары-любители со своей бурной деятельностью теперь на виду у миллионов. А искусству приготовления еды (от простой до самой невероятной) сегодня можно учиться благодаря видео из Instagram. Да и вообще, продвигать свои таланты и семейные рецепты, которыми гордятся целые страны, тоже стало легче. Чего стоит французский омлет Пуляр, который получил вторую жизнь с помощью Интернета. В этом материале найдете 5 рецептов, и десертов, и основных блюд, которые стали трендами в Instagram и пока не послабляют свои позиции.

Хотите удивить друзей самым оригинальным подарком, но не знаете каким, ищите идеи в календаре мартовских праздников.

Мини-круассаны

Фото: instagram.com/florianeskitchen/

Мини-круассаны – результат карантина. В прямом смысле. Люди, которые имели страсть к выпечке, получили массу времени для экспериментов. Конечно, чтобы испечь такие круассаны, нужно серьезное терпение, ведь они настолько маленькие, что их, грубо говоря, можно есть ложкой.

Для мини-круассанов нужно взять:

Способ приготовления

  1. Нарежьте слоеное тесто на полоски примерно по 2/3 см, затем вырежьте маленькие треугольники.
  2. Скатайте треугольники, чтобы получились маленькие полумесяцы.
  3. Подрумянить смесью яичного желтка и сахарной пудры и запекать десять минут при 180 градусах.

Если хотите круассаны с начинкой, то ее выбирайте по своему вкусу.

Тосты с арахисовым маслом

Фото: instagram.com/foodyfirst/

Уже по одному фото становится понятно, что можно найти на странице в Instagram у диетолога Бетани Бирема. Это действительно шедевры, которые заслуживают отдельного внимания. Конечно, в силу профессии, основная масса тостов от Бетани – полезные, то есть не только красивые. Особых требований к рецептуре нет, хлеб выбираете по своему вкусу. То, что будет его оформлять, – тоже.

Итак, что нужно:

Запеченная фета с томатами

Фото: іnstagram.com/sugar_spice_biriyani_rice/

Этот рецепт в секунду стал вирусным и не только в Instagram. Пользователи ТікТок тоже подхватили этот тренд и начали делиться своими готовыми блюдами с подписчиками.

Это очень красивая и уютная еда. Запеченные помидоры с фетой в правильно подобранных специях – невероятное удовольствие.

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Для этого блюда нужно взять:

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. Положить фету в середину формы для запекания. Помидоры разложить вокруг феты в форме для запекания.
  3. На помидоры выложить зубчики чеснока или выдавить чеснок. Посыпать томаты мелко нарезанным перцем чили. (Семена из перца нужно удалить).
  4. Затем обильно сбрызнуть фету и помидоры оливковым маслом. Посолить, поперчить.
  5. Запекать около 15 минут (в зависимости от толщины феты), пока сыр не станет мягким, а помидоры слегка не потушатся.

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Баскский чизкейк

Фото: instagram.com/flouringkitchen/

Его считают одним из самых молодых в мире чизкейков. Придумал десерт испанский шеф-повар Сантьяго Ривера 30 лет тому назад. Когда обожженный чизкейк завоевал чуть ли не все бары и кафе Страны Басков, Сантьяго с удовольствием раскрыл секрет приготовления своего сырно-кремового детища.

Сегодня в Instagram-сообществе масса людей от европейцев до азиатов, которые с гордостью делятся рецептами и фото личных баскских чизкейков.

Для того, чтобы воссоздать классический рецепт вам понадобятся:

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до максимальной температуры (если она у вас всего 250 градусов, добавьте конвекцию).
  2. Дно разъемной формы выложить пекарской бумагой так, чтобы лист был выше края формы на 3-4 см.
  3. В чаше миксера на небольшой скорости смешать все ингредиенты, взбивать не нужно.
  4. Перелить в форму и выпекать 25 минут.
  5. По желанию украсить свежими ягодами.

Секреты приготовления баскского чизкейка

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Дальгона-кофе

Фото: Instagram/sweetsandlifestyle

Придуман в Южной Корее. По вкусу напоминает ириску. Появился в кафе Сеула с началом карантинных времен, очень быстро его рецепты перекочевали в Instagram. Поэтому это кофейное чудо можно самостоятельно дома и без особых на то навыков.

Что нужно для дальгона-кофе:

Способ приготовления

  1. В глубокий стакан от блендера или миску насыпать кофе, сахар и корицу.
  2. Добавить кипяток и взбить смесь венчиком до образования густой светло-коричневой пены. Взбивать несколько минут.
  3. В стакан налить молоко – оно может быть как теплым, так и холодным – сверху распределить кофейную массу.
  4. В холодный напиток можно добавить кусочки льда.

Здесь узнаете, какие тренды в мире кофе будут в этом году.

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