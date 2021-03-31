Эти постные блюда понравятся всем. Попробуйте обязательно

Великий пост продолжается, и мы продолжаем помогать вам разнообразить меню в эти дни. Конечно, в первую очередь для тех, кто придерживается определенного питания в этот период. А так же тем, кто думает, что постная еда – это действительно постно и почти безвкусно. Это совсем не так. Чего только стоят красивые овощные котлеты и перец, начиненный булгуром. И да, постные десерты – это тоже что-то невероятное. И очень может быть, что эти 5 блюд станут постоянными на вашем столе.
Быстрые овощные котлеты
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт.
- Кабачок – 1 шт. маленький (220 г)
- Болгарский перец – половина
- Нутовая мука – 50 г
- Петрушка – 2 ст. л.
- Лук – половина небольшой луковицы
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Орегано – щепотка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель и кабачок натереть на мелкой терке.
- С помощью сита тщательно отжать всю жидкость из картофельно-кабачковой массы.
- Лук и перец мелко порезать. Выдавить чеснок.
- Тщательно отжать всю оставшуюся жидкость из картофельно-кабачковой массы.
- Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
- Слепить плоские котлеты и обжарить на хорошо прогретой сковороде до румяности с обеих сторон.
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Запеченный перец с булгуром, шампиньонами и зеленью
Ингредиенты
- Булгур – 1 ст.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Масло подсолнечное – 4 ст. л.
- Кинза, зеленый лук – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить булгур в пропорциях один стакан булгура и два стакана воды. Посолить, добавить подсолнечного масла.
- Перец разрезать пополам, вытащить семена и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
- Шампиньоны обжарить на растительном масле, остудить, смешать с булгуром.
- Выложить начинку в запеченные перцы, украсить зеленью.
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Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты
- 8-10 шт. – крупных шампиньонов
- по 1 шт. – средняя морковь, средняя луковица
- 2-3 зуб. – чеснок
- 1 шт. – болгарский перец
- 2-3 шт. – средних картофелины
- 3 ст. л. – томатной пасты
- 100 мл – растительного масла
- соль, перец, сухие приправы – по вкусу
Способ приготовления
- У шампиньонов вырезать ножки и немного убрать платин.
- В растительное масло добавить любую сухую приправу, которая вам нравится, и хорошо промазать шляпки шампиньонов снаружи и внутри.
- Морковь, лук, перец, картофель и ножки шампиньонов нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с томатной пастой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок и снять с огня.
- Распределить начинку по шампиньонам, выложить на застеленный пергаментом противень и запекать при температуре 170-180 градусов 20-25 мин.
Домашний хумус
Ингредиенты
- Нут – 200 г
- Оливковое масло – 40 г
- Семечки – 80 г (не жаренные тыквенные и подсолнечника)
- Соль, куркума, кориандр – по вкусу
Способ приготовления
- Нут замочить на ночь. Промыть, залить чистой водой, варить 40 минут.
- Слить воду от нута, оставить 100 г отвара.
- Измельчить в блендере. Если нужно, добавить нутового отвара.
- Добавить специи, масло и еще раз все перемешать.
Нутовое постное печенье
Ингредиенты⠀
- Нут (уже вареный) – 300 г
- Арахисовое масло – 160 г (без сахара, можно соленое)
- Мед – 80 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Шоколад горький – 80 г (в составе не должно быть молока)
- Соль – щепотка (если масло несоленое)
Способ приготовления
- Духовку заранее разогреть до 175 градусов. Нут, арахисовое масло, мед, разрыхлитель и соль измельчить в блендере до однородного состояния.
- Шоколад порубить на кусочки, добавить к тесту, перемешать. Масса будет густой.
- Руками формировать шарики размером с крупный грецкий орех и выкладывать на противень. Можно их слегка придавить.
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- Выпекать 10 минут. Достать и остудить на противне. Хранить в холодильнике.
Здесь найдете меню по дням во время Великого поста.