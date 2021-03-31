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Эти постные блюда понравятся всем. Попробуйте обязательно

31 марта, 15:00

Ирина Маслова

И вы убедитесь, что такая еда очень даже ничего

Великий пост продолжается, и мы продолжаем помогать вам разнообразить меню в эти дни. Конечно, в первую очередь для тех, кто придерживается определенного питания в этот период. А так же тем, кто думает, что постная еда – это действительно постно и почти безвкусно. Это совсем не так. Чего только стоят красивые овощные котлеты и перец, начиненный булгуром. И да, постные десерты – это тоже что-то невероятное. И очень может быть, что эти 5 блюд станут постоянными на вашем столе.

Быстрые овощные котлеты

Фото: instagram.com/lesnoy_oreshek_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Картофель и кабачок натереть на мелкой терке.
  2. С помощью сита тщательно отжать всю жидкость из картофельно-кабачковой массы.
  3. Лук и перец мелко порезать. Выдавить чеснок.
  4. Тщательно отжать всю оставшуюся жидкость из картофельно-кабачковой массы.
  5. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
  6. Слепить плоские котлеты и обжарить на хорошо прогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

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Запеченный перец с булгуром, шампиньонами и зеленью

Фото: instagram.com/gotovit_marfa/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить булгур в пропорциях один стакан булгура и два стакана воды. Посолить, добавить подсолнечного масла.
  2. Перец разрезать пополам, вытащить семена и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
  3. Шампиньоны обжарить на растительном масле, остудить, смешать с булгуром.
  4. Выложить начинку в запеченные перцы, украсить зеленью.

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Фаршированные шампиньоны

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Фото: instagram.com/stroim_zaykin_dom/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. У шампиньонов вырезать ножки и немного убрать платин.
  2. В растительное масло добавить любую сухую приправу, которая вам нравится, и хорошо промазать шляпки шампиньонов снаружи и внутри.
  3. Морковь, лук, перец, картофель и ножки шампиньонов нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с томатной пастой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок и снять с огня.
  4. Распределить начинку по шампиньонам, выложить на застеленный пергаментом противень и запекать при температуре 170-180 градусов 20-25 мин.

Домашний хумус

Фото: instagram.com/_sasha._.korol_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нут замочить на ночь. Промыть, залить чистой водой, варить 40 минут.
  2. Слить воду от нута, оставить 100 г отвара.
  3. Измельчить в блендере. Если нужно, добавить нутового отвара.
  4. Добавить специи, масло и еще раз все перемешать.

Нутовое постное печенье

Фото: іnstagram.com/tapkilavka/

Ингредиенты⠀

Способ приготовления

  1. Духовку заранее разогреть до 175 градусов. Нут, арахисовое масло, мед, разрыхлитель и соль измельчить в блендере до однородного состояния.
  3. Шоколад порубить на кусочки, добавить к тесту, перемешать. Масса будет густой.
  4. Руками формировать шарики размером с крупный грецкий орех и выкладывать на противень. Можно их слегка придавить.
  6. Выпекать 10 минут. Достать и остудить на противне. Хранить в холодильнике.

Здесь найдете меню по дням во время Великого поста.

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