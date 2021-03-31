Эти постные блюда понравятся всем. Попробуйте обязательно

И вы убедитесь, что такая еда очень даже ничего

Великий пост продолжается, и мы продолжаем помогать вам разнообразить меню в эти дни. Конечно, в первую очередь для тех, кто придерживается определенного питания в этот период. А так же тем, кто думает, что постная еда – это действительно постно и почти безвкусно. Это совсем не так. Чего только стоят красивые овощные котлеты и перец, начиненный булгуром. И да, постные десерты – это тоже что-то невероятное. И очень может быть, что эти 5 блюд станут постоянными на вашем столе.

Быстрые овощные котлеты

Фото: instagram.com/lesnoy_oreshek_/

Ингредиенты

Картофель – 2 шт.

Кабачок – 1 шт. маленький (220 г)

Болгарский перец – половина

Нутовая мука – 50 г

Петрушка – 2 ст. л.

Лук – половина небольшой луковицы

Чеснок – 1-2 зуб.

Орегано – щепотка

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Картофель и кабачок натереть на мелкой терке. С помощью сита тщательно отжать всю жидкость из картофельно-кабачковой массы. Лук и перец мелко порезать. Выдавить чеснок. Тщательно отжать всю оставшуюся жидкость из картофельно-кабачковой массы. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Слепить плоские котлеты и обжарить на хорошо прогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

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Запеченный перец с булгуром, шампиньонами и зеленью

Фото: instagram.com/gotovit_marfa/

Ингредиенты

Булгур – 1 ст.

Перец болгарский – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Масло подсолнечное – 4 ст. л.

Кинза, зеленый лук – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Отварить булгур в пропорциях один стакан булгура и два стакана воды. Посолить, добавить подсолнечного масла. Перец разрезать пополам, вытащить семена и запекать 20 минут при температуре 180 градусов. Шампиньоны обжарить на растительном масле, остудить, смешать с булгуром. Выложить начинку в запеченные перцы, украсить зеленью.

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Фаршированные шампиньоны

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Фото: instagram.com/stroim_zaykin_dom/

Ингредиенты

8-10 шт. – крупных шампиньонов

по 1 шт. – средняя морковь, средняя луковица

2-3 зуб. – чеснок

1 шт. – болгарский перец

2-3 шт. – средних картофелины

3 ст. л. – томатной пасты

100 мл – растительного масла

соль, перец, сухие приправы – по вкусу

Способ приготовления

У шампиньонов вырезать ножки и немного убрать платин. В растительное масло добавить любую сухую приправу, которая вам нравится, и хорошо промазать шляпки шампиньонов снаружи и внутри. Морковь, лук, перец, картофель и ножки шампиньонов нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с томатной пастой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок и снять с огня. Распределить начинку по шампиньонам, выложить на застеленный пергаментом противень и запекать при температуре 170-180 градусов 20-25 мин.

Домашний хумус

Фото: instagram.com/_sasha._.korol_/

Ингредиенты

Нут – 200 г

Оливковое масло – 40 г

Семечки – 80 г (не жаренные тыквенные и подсолнечника)

Соль, куркума, кориандр – по вкусу

Способ приготовления

Нут замочить на ночь. Промыть, залить чистой водой, варить 40 минут. Слить воду от нута, оставить 100 г отвара. Измельчить в блендере. Если нужно, добавить нутового отвара. Добавить специи, масло и еще раз все перемешать.

Нутовое постное печенье

Фото: іnstagram.com/tapkilavka/

Ингредиенты⠀

Нут (уже вареный) – 300 г

Арахисовое масло – 160 г (без сахара, можно соленое)

Мед – 80 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Шоколад горький – 80 г (в составе не должно быть молока)

Соль – щепотка (если масло несоленое)

Способ приготовления

Духовку заранее разогреть до 175 градусов. Нут, арахисовое масло, мед, разрыхлитель и соль измельчить в блендере до однородного состояния. Шоколад порубить на кусочки, добавить к тесту, перемешать. Масса будет густой. Руками формировать шарики размером с крупный грецкий орех и выкладывать на противень. Можно их слегка придавить. ⠀ Выпекать 10 минут. Достать и остудить на противне. Хранить в холодильнике.

Здесь найдете меню по дням во время Великого поста.