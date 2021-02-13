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"Это не конец жизни": звезда "Папика" рассказала, как пришла в себя после выкидыша

13 февраля, 10:06

Инна Петрова

Дарья Петрожицкая потеряла ребенка

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая переболела коронавирусом, призналась, что потеряла ребенка. Это случилось с ней несколько лет назад, когда Дарья готовилась к свадьбе со своим возлюбленным, актером Алексеем Петрожицким.

О пережитом горе артистка рассказала в интервью с Машей Ефросининой, опубликованном в YouTube-канале ведущей.

"Я забеременела. И не доносила буквально день до третьего месяца... И так произошло, что случился выкидыш. Но свадьбу решили не отменять", – поделилась 29-летняя Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

По словам девушки, все случилось в один из вечеров, когда она поехала в Чернигов навестить свою маму. Еще в дороге Даше стало плохо, у нее начал болеть живот. Уже на месте ее забрала скорая, так как у актрисы было кровотечение.

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"Меня привезли в больницу, и у меня в три часа ночи началось кровотечение, и стал прямо адски болеть живот. И я помню тот момент, когда мне дают бумажку такую, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю, и не отказываюсь...", – вспоминает Петрожицкая.

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Артистка признается, что долго отходила от произошедшего, и первые несколько лет даже праздновала день рождения малыша, который так и не появился на свет.

"Почему я готова сейчас рассказать эту историю, чтобы девочки, у которых такое случится – знали, что это не конец жизни... Все будет хорошо. И винить себя тоже не следует. Так случилось – значит так надо было. Это правда", – подытожила Дарья.

Напомним, что ранее Дарья Петрожицкая рассказала, почему не знакомится с мужчинами в интернете.

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