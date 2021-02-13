Это мальчик! Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка

Главный герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова рассекретили пол ребенка. В конце января они сообщили, что ждут первенца, а теперь узнали, кто же у них родится.

Для этого Никита и Даша устроили гендер-пати, куда пригласили своих близких друзей. Так, на вечеринке стало известно, что Квиткова беременна мальчиком.

Видео, как все происходило, опубликовано в Instagram-аккаунтах пары. Но перед тем, как посмотреть его, оцените наш спецпроект ко Дню влюбленных, в котором мы рассказываем, как незабываемо провести 14 февраля с любимым человеком.

Поздравляем будущих родителей с этим событием!

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22-летняя Даша Квиткова призналась, что хоть и планировала беременность, но тот факт, что она ждет малыша, был для нее неожиданным.

"Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Как мы знаем, во время беременности многие болячки, на которые мы закрываем глаза, обостряются", – рассказала Даша.

Ранее мы вспоминали историю любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.