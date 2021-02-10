"Это рисовал ребенок?": в Twitter высмеяли Ким Кардашьян, которая похвасталась картиной дочери (фото)

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая разводится с мужем, попала в очередной скандал. В Сети обсуждают картину, которую нарисовала ее старшая дочь – 7-летняя Норт Уэст. Никто не верит, что ребенок мог создать такой рисунок.
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В Insagram Ким объяснила, что с ней "не стоит шутить", когда речь идет о ее детях. Кардашьян стала защищать малышку и заявила, что Норт долгое время ходила на уроки рисования.
"Как и любая мама, которая гордится своим ребенком, я решила поделиться ее рисунком со всеми. Но теперь вижу, как в соцсетях и СМИ взрослые люди обсуждают, действительно ли мой ребенок нарисовал эту картину. Да как вы смеете сначала смотреть на то, как ребенок делает что-то прекрасное, а потом обвинять его в том, что он не талантлив?" – пишет Ким.
Обсуждение рисунка Норт активно начало набирать обороты в Twitter. Там люди предполагают, что Ким могла обмануть подписчиков, выдав чужой рисунок за работу Норт.
"Погодите, как вы можете доказать, что это нарисовал семилетний ребенок?"
"Ким врет, что это нарисовала Норт".
"Только я одна думаю, что не она нарисовала это?"
Ранее пластический хирург заявил, что у Ким Кардашьян и Меган Маркл идеальные лица.