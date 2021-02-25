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Это стихотворение Леси Украинки или современная песня: поэтически-музыкальный тест

25 февраля, 09:00

Юлия Мамойленко

Читаем строки и определяем, что из этого писала Леся Украинка, а что поют в современных хитах

Segodnya.ua поздравляет всех с юбилеем Леси Украинки. 25 февраля отмечаем 150-летие со дня рождения знаменитой поэтессы.

Это хороший повод убедиться, что стихи Леси остаются современными и актуальными даже в наше время. Поверьте, не так просто отличить их от популярных сейчас музыкальных хитов. Попробуйте это сделать в нашем тесте.

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Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов / facebook.com / boomboxfamily, Тетяна Бундз / facebook.com / khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook .com / THEHARDKISS.

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