"Этого она уже не могла терпеть": источник назвал причину, почему Ким Кардашьян подала на развод

Слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста ходили давно, а на днях звезда реалити шоу подтвердила, что пара больше не вместе. Теперь же в Сети гадают, что стало причиной. Источники, приближенные к паре, рассказали, когда стал рушиться брак Ким и Канье.

Как пишет Us Weekly, все началось еще в 2018 году из-за интервью рэпера.

"Поворотным моментом в браке Ким и Канье стало то, что он сказал, что рабство — это выбор", — рассказал источник, вспомнив интервью, в котором Уэст заявил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожего населения страны.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: AFP

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Эти слова огорчили Ким, плюс общественность была возмущена. Паре потребовалось время, чтобы наладить отношения. Но как только казалось, что все уже хорошо, Канье шокировал новым высказыванием. В 2020 году он признался, что предложил Ким сделать аборт перед тем, как на свет появилась их дочь Норт, это и стало последней каплей.

"Она могла отмахнуться от его шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что он упомянул детей. Этого она уже не могла терпеть. По ее мнению, это было неприемлемо, и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом", — рассказал источник.

Напомним, что в Сети уже давно ходили слухи, что пара не живет вместе.

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