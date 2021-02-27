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Этот сериал взбесил Вуди Аллена

27 февраля, 16:00

Инна Петрова

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Скандальный проект, вызвавший гнев Вуди Аллена, уже доступен для просмотра на OLL.TV

Вуди Аллен отреагировал на документальный сериал HBO Max "Аллен против Фэрроу", посвященный скандалу 30-летней давности, когда его обвинили в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Работа известных документалистов вызвала негодование культового режиссера.

"Этих документалистов не интересовала правда. Вместо этого они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их приспешниками, чтобы создать топорную работу, пронизанную ложью", – заявил Аллен в интервью The Hollywood Reporter.

Миа Фэрроу и Види Аллен
Фото: IMDb

Аллен отверг все обвинения, указав на связь Ронана Фэрроу с каналом HBO: "Неудивительно, что все это транслирует HBO, у которого имеет налажены постоянные деловые отношения с Ронаном Фэрроу. Хотя этот дрянной хит может привлечь внимание, он не изменит сути фактов".

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Почему нужно посмотреть сериал "Аллен против Фэрроу"

Скандальный проект, вызвавший гнев Вуди Аллена, уже доступен для просмотра на OLL.TV.

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