Этот сериал взбесил Вуди Аллена

Вуди Аллен отреагировал на документальный сериал HBO Max "Аллен против Фэрроу", посвященный скандалу 30-летней давности, когда его обвинили в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Работа известных документалистов вызвала негодование культового режиссера.
"Этих документалистов не интересовала правда. Вместо этого они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их приспешниками, чтобы создать топорную работу, пронизанную ложью", – заявил Аллен в интервью The Hollywood Reporter.
Аллен отверг все обвинения, указав на связь Ронана Фэрроу с каналом HBO: "Неудивительно, что все это транслирует HBO, у которого имеет налажены постоянные деловые отношения с Ронаном Фэрроу. Хотя этот дрянной хит может привлечь внимание, он не изменит сути фактов".
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Почему нужно посмотреть сериал "Аллен против Фэрроу"
- фильм является работой документалистов Кирби Дика и Эми Зиринг — режиссеров, построивших карьеру на документалистике о сексуальном насилии в студенческих кампусах ("Зона охоты"), церквях ("Поворот судьбы"), армии США ("Невидимая война") и шоу-бизе ("Под запись");
- особенность проекта — доступ документалистов к домашнему архиву семьи Фэрроу.
- в фильме использованы фото и видеоматериалы из личного архива семьи, которые ранее никогда не публиковались.
Скандальный проект, вызвавший гнев Вуди Аллена, уже доступен для просмотра на OLL.TV.
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