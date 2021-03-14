Евгений Петросян впервые показал своего сына (фото)

В сентябре 2020 года Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Ваганом – в честь отца юмориста. Накануне мальчику исполнился один год и Петросян по этому поводу показал совместное фото с малышом.

В честь праздника знаменитый отец поделился свежим кадром на своей странице в Instagram.

Евгений Петросян с сыном / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Реклама

На снимке улыбающийся Евгений Петросян держит на руках сына, а тот тянется маленькой ручкой к лицу папы. Артист надел для фото черный бархатный костюм, а Вагана одели в темный комбинезон.

Читайте также: 75-летнего Евгения Петросяна госпитализировали с коронавирусом

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года. У артиста есть дочь от первого брака – Викторина. Всего Петросян был женат пять раз. Со своей четвертой супругой Еленой Степаненко Петросян прожил в браке более 30 лет.

Напомним, что ранее молодая супруга Петросяна ответила на сравнение с Еленой Степаненко.